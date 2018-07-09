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Borsa haftaya yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 862,21 puan artarak 99.596,10 puandan açıldı

Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 yükselişle 99.596,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 862,21 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 99.596,10 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle 99.800 puanın üzerini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 98.733,89 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ile politik gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ve sonrasında açıklanacak kabine üyelerinin takip edileceğini dile getiren analistler, hafta genelinde ise, çarşamba günü cari işlemler dengesi ve cuma günü yayımlanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirterek, olası düşüşlerde ise 97.900 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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BISTPiyasalar
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