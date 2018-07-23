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Borsa haftaya yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi,729,71 puan artarak 94.812,05 puandan açıldı

Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 94.812,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 729,71 puan ve yüzde 0,78 değer kazancıyla 94.812,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile metal ana sanayi oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 94.082,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 puanın üzerinde kalıcılık olması durumunda 95.000 ve 96.500 seviyelerinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, olası geri çekilmelerde 92.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

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BİST 100Piyasalar
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