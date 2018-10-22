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Borsa, haftaya yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 761,18 puan ve yüzde 0,79 artışla 97.215,75 puana yükseldi

Borsa, haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,79 değer kazanarak 97.215,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 761,18 puan ve yüzde 0,79 artışla 97.215,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 96.335,38 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 96.454,57 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise 25 Ekim Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

İngiltere'de Brexit'e ilişkin gelişmeler, İtalya'nın bütçesi nedeniyle artan endişeler ve Çin'de teşvik söylemlerinin de piyasaların gündemini meşgul ettiğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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BISTPiyasalar
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