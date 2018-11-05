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Borsa, haftaya yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 400,69 puan ve yüzde 0,43 artışla 94.523,72 puana çıktı

Borsa, haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,43 değer kazancıyla 94.523,72 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 400,69 puan ve yüzde 0,43 artışla 94.523,72 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, İran yaptırımlarında Türkiye'nin muafiyet tanınan ülkelerden biri olduğuna ilişkin haberlerle alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,88 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 94.123 puandan tamamladı.

Bugün enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'nin bugün resmen başlayan İran yaptırımları ve Avro Bölgesi maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantının da izlenmesi gerektiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.5000 bandının direnç bölgesi, 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,15, en yüksek yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 24,34'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.

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BISTPiyasalar
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