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Borsa haftaya yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 518,42 puan ve yüzde 0,56 artışla 93.521,69 puana çıktı

Borsa haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,56 değer kazancıyla 93.521,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 518,42 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 93.521,69 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,62 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazancıyla 93.003,27 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğun dile getirdi.

Azak Denizi'nde Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili bugün saat 19.00'da acil toplanacağını bildiren analistler, iki ülke liderinden gelecek açıklama ve gelişmelerin yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.


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BISTPiyasalar
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