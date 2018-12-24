Borsa, haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 değer kazancıyla 92.138,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,10 puan ve yüzde 0,30 artışla 92.138,85 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile orman, kağıt, basım oldu.

Cuma günü Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 90.916,29 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışın hemen üzerinde 91.860,75 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle Noel tatili haftasına negatif başladığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizinin, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandığını ifade eden analistler, Senato’nun 27 Aralık’taki oturumunda, sorunun çözümü için atılacak adımların yatırımcıların odağında olduğu söyledi.

Analistler, bu hafta veri takviminin zayıf olduğunu, Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 91.300 ve 90.000'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştiği algısı ve ABD askerinin Suriye'den çekileceği haberinin Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını bildiren analistler, yeni haftada jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirerek, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullanmıştı.