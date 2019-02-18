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Borsa, haftaya yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 artışla 102.866,81 puana çıktı

Borsa, haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 değer kazancıyla 102.866,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 151,80 puan ve yüzde 0,15 artışla 102.866,81 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 primle 102.715,01 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında geçen hafta Pekin'de yürütülen müzakerelere ilişkin piyasalardaki iyimserliğin, bu hafta Washington'da devam edecek toplantılarla devam edip etmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler yurt dışında ise Brexit gelişmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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