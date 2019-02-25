Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 değer kazancıyla 103.874,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 689,29 puan ve yüzde 0,67 artışla 103.874,99 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 103.185,70 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yatırımcıların risk iştahının arttığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği yönündeki açıklamaları sonrası bu hafta konuyla ilgili haberlerin takip edileceğini kaydeden analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Analistler, haftalık veri takviminde ise çarşamba günü yurt içinde ekonomik güven endeksi ve ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 105.000-105.500 direnç bölgesinin gündeme gelebileceğini söyledi.