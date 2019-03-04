Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa dünya
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte

Borsa, haftaya yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 297,52 puan ve yüzde 0,29 artışla 103.564,09 seviyesine çıktı

Borsa, haftaya yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 değer kazancıyla 103.564,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 297,52 puan ve yüzde 0,29 artışla 103.564,09 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 azalışla 103.266,58 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu ifade eden analistler, 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5