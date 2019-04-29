Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda Bursa dünya Hurma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!

Borsa, haftaya yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 256,64 puan ve yüzde 0,27 artışla 95.039,78 seviyesine çıktı

Borsa, haftaya yükselişle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 değer kazancıyla 95.039,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 256,64 puan ve yüzde 0,27 artışla 95.039,78 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,10 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 sigorta oldu.

Cuma günü 95.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,30 primle 94.783,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5