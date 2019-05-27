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Borsa, haftaya yükselişle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 433,26 puan artışla 86.505,55 seviyesine yükseldi

Borsa, haftaya yükselişle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,50 yükselişle 86.505,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 433,26 puan ve yüzde 0,50 artışla 86.505,55 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile inşaat oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde güçlenen tepki alımlarıyla yüzde 1,74 değer kazanan BIST 100 endeksi, böylece haftalık kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve 86.072,28 puandan kapandı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD, Çin ve İranlı yetkililerin ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısı üzerinde değişikliğe neden olabilecek açıklamaları ile Avrupa Parlamentosu seçimi sonrası siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 85.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam edebileceğini dile getiren analistler, 87.200 ve 88.500'ün yeni hedefler olacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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