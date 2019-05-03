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Borsa İstanbul'da gong Turkcell için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Turkcell'in 25. yılı için çaldı.

Borsa İstanbul'da gong Turkcell için çaldı
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Turkcell'in 25. yılı kapsamında Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Turkcell'in çalışmalarının ülke için önemine işaret ederek, 25. yılı dolayısıyla Turkcell'i tebrik etti.

Arıcan, "Turkcell, Türkiye'nin büyük bir gururu. Bilişim teknolojileri ve cep telefonuyla tanışmamızın, hayatımızı kolaylaştıran bu güzel ve güzide teknoloji şirketimizin 25. yılını kutluyor, yeni başarılarıyla birlikte Türkiye ekonomisine katkısının artacağını da söyleyerek, hayırlı, uğurlu olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, günümüzde teknoloji ve bilişim alanında hizmet vermenin önemine dikkati çekerek, Turkcell'i '25 yaşında delikanlı bir şirket' olarak nitelendirdi.

O heyecanla, Turkcell'in de insanların yaşamını kolaylaştırmak için durmadan çalıştığına dikkati çeken Akça, şunları kaydetti:

"Görevimiz, Turkcell’i gelecek yüzyıla hazırlamak, bunun için çalışıyoruz. Çok stratejik bir sektörde hizmet veriyoruz. Telekomünikasyon sektörü yerli ve milli bir anlayışla yönetilmesi gereken bir sektör. Türkiye hassas bir coğrafi bölgede bu yüzden konu daha da hassas. Buradan sesleniyorum, bir çağrı yapıyorum, önümüzde 5G var. Yılda minimum 1 milyara dolara yakın yatırım yapmak gerekiyor. Toplamda 5 milyar dolar yatırım…

Milli değerlere sahip bu yatırımların müşterek yapılması gerekiyor. Bunun için Türkiye'de mutlaka ortak altyapı şirketini kurmamız lazım. Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde bir protokol imzalanmıştı ama hala hayata geçirilemedi. İsrafı önlememiz lazım. 5G pahalı bir teknoloji. Gelin şebeke yatırımını birlikte yapalım. Bu üç ortak için 10-13 milyar dolarlık bir tasarruf imkanı var. Buradan sesleniyoruz, her türlü iş birliğine hazırız. Ayrıca, Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı. Türkiye'de değerlendirilerek hizmete dönüştürülmeli."

Konuşmaların ardından Borsa İstanbul ve Turkcell yöneticileri toplu fotoğraf çektirdi.

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