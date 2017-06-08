Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine Murat Çetinkaya seçildi

İSTANBUL

Borsa İstanbul AŞ'nin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Murat Çetinkaya Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne seçildi.

Bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Genel Kurul oylaması sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü değişti.

Borsa İstanbul AŞ Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ görevine devam ederken, Genel Kurulun ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine Murat Çetinkaya seçildi.

Genel Kurul'da açılış konuşmasının ardından yıllık faaliyet raporu, 2016 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2016 yıl sonu bilançosu ve kar/zarar tablosu okunarak, müzakeresinin ardından onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda, C grubu paylarını temsilen Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü T. Metin Ayışık seçildi.

A Grubu payları temsilen Halk Yatırım Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Çetinkaya ve Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu yeni yönetim kurulunda yer alırken, boş kalan bir üyelik için ise aday gösterilmedi.

Mevcut yönetim kurulunda görev yapan Himmet Karadağ, Yunus Arıncı, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Nicola Beattie, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tüzel kişiliği ve Işınsu Kestelli'nin yönetim kurulu üyelikleri ise devam etti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal