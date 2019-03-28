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Borsa İstanbul Grubundan swap açıklaması

- Borsa İstanbul Grubu: - "Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamakta ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açmaktadır. Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir" - "Gerek Borsa İstanbul piyasalarına üye Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumların borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz"

Borsa İstanbul Grubundan swap açıklaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Grubunca, son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların, TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığı ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açtığı belirtilerek, "Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Gerek Borsa İstanbul piyasalarına üye Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumların borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Borsa İstanbul Grubu tarafından yapılan açıklamada, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Borsa İstanbul Grubunun ana stratejilerinden birinin, Türkiye'nin finansal kurumlarının bilanço risklerinin yönetilmesini mümkün kılacak pazar yerlerinin oluşturulması olduğu ifade edildi.

Aynı şekilde 2009 yılı G20 Pittsburgh zirvesinden çıkan en önemli sonuçlardan birisinin de tezgahüstü (OTC) türev işlemlerin organize piyasalarda merkezi takas sürecine dahil edilmesi olduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda 2018 yılı ekim ayında faaliyete geçen ve Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilen Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne 40 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış olup, hedeflenen ilk aşama başarıyla tamamlanmıştır." değerlendirmeleri yapıldı.

Açıklamada, son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların, TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığı ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Bu nedenle yurt dışı tezgahüstü piyasadan yurt içi organize piyasamıza erişim sağlanmasının sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunacağı aşikardır. Bu amaç ile gerek Borsa İstanbul piyasalarına üye Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumların borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz. Borsa İstanbul Grubu olarak uluslararası standartlarda derin, likit ve etkin piyasalar oluşturma misyonumuz dahilinde çalışmaya devam ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul GrubuDövizSwap
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