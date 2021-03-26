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Borsa İstanbul'un başına halka arzı en bilen isim getirildi

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. Yeni borsa başkanı halka açılmalar konusunda Türkiye’de en önemli isimler arasında gösteriliyor. Önümüzdeki günlerde yoğun bir halka arz çalışmasına sahne olacak olan Borsa İstanbul’un böylece en doğru isim getirilmiş oldu.

Borsa İstanbul'un başına halka arzı en bilen isim getirildi
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Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu. Borsa İstanbul'un genel müdürlük koltuğuna, Korkmaz Enes Ergun getirildi. Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu. Borsa İstanbul'un genel kurulunda, Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. Yeni borsa başkanı halka açılmalar konusunda Türkiye’de en önemli isimler arasında gösteriliyor. Önümüzdeki günlerde yoğun bir halka arz çalışmasına sahne olacak olan Borsa İstanbul’un böylece en doğru isim getirilmiş oldu.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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