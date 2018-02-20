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Borsa İstanbul'un halka arzı bitirilecek

- "Cumhurbaşkanımız 2018 yılı içinde Borsa İstanbul'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi" - "Yılın ikinci çeyrek finansallarımızla sene sonuna kadar Borsa İstanbul'un halka arzını tamamlamak istiyoruz"

Borsa İstanbul'un halka arzı bitirilecek

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılı içinde Borsa İstanbul'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdiğini belirterek, "Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla, sene sonuna kadar Borsa İstanbul'un halka arzını tamamlamak istiyoruz." dedi.
Karadağ, düzenlenen basın toplantısında Borsa İstanbul'un halka arz sürecine ilişkin bilgi verdi.
Karadağ, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanını kabullerinde bizim halka arz konumuz da gündeme geldi. O görüşmede Cumhurbaşkanımız halka arzın 2018 yılı içinde bitirilmesi talimatını verdiler, biz de hazırlıklarımızı buna göre somut tarihe göre netleştirdik. Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla, sene sonuna kadar Borsa İstanbul'un halka arzını tamamlamak istiyoruz. Şu an ki hedefimiz, 2018 yılı ikinci çeyrek finansallarımızla, sene sonuna kadar Borsa İstanbul'un halka arzını tamamlamak." diye konuştu.
(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ
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