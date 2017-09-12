Borsa İstanbul'da gong Çelebi Stratejik Danışmanlık için çaldı

İSTANBUL (AA) - Çelebi Stratejik Danışmanlık'ın 15. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi​-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu konferansın açılışı gong töreniyle gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda düzenlenen törende gong, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Çelebi Stratejik Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işın Çelebi, Pekin Üniversitesi Guanghua İşletme Fakültesi Finans Profesörü Michael Pettis, St. Xaivier's College Ekonomi Bölüm Başkanı Aditi Sawant'ın katılımıyla çaldı.

Gong törenin ardından düzenlenen konferansın açılışında konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 2008 yılında finansal krizle birlikte ABD'nin küresel etkinliğinin azalırken, Çin ve Hindistan'ın daha fazla söz sahibi olduğu bir döneme girildiğini belirterek, gelecekte bu iki ülkenin dünya ekonomi ekseninde daha fazla ağırlığı olacağını ifade etti.

Karadağ, Çin'de başlayan, Hindistan'dan geçen "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine azami seviyede katılım sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında devasa projeler planlanmakta, bu projelerin finansmanı için ciddi finansman kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin; Çin ticari kamu bankalarının, yeni İpek Yolu olarak adlandırılan 'Bir Kuşak, Bir Yol' projesi kapsamında yurt dışı yatırımlarında kullanmak üzere on milyonlarca dolar tutarında finansman arayışı içinde olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda Türkiye sermaye piyasalarını temsilen Borsamız ile ekonomimizin lokomotifi olan Türkiye Varlık Fonu olarak bu türden projelere yönelik enstrümanların geliştirilmesinde ve alım-satımında rol oynayabilmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz."

Karadağ, ülkenin önde gelen şirketleriyle birlikte Borsa İstanbul'un da bünyesinde faaliyet gösterdiği Türkiye Varlık Fonu'nun ülkeye daha ucuz finansal olanaklar sağlayacağını ve Türkiye'nin uzun vadeli büyümesine katkı vereceğini belirtti.





- "İstanbul dünyanın ender şehirlerinden biri"





Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya da ABD'nin tüm üretim faaliyetinin Çin'e kaydığını anımsatarak, coğrafyası nedeniyle Türkiye'nin yeni İpek Yolu projesinin jeopolitik ve jeostratejik bir konuma sahip olduğunu anlattı.

İstanbul Valisi Şahin ise İstanbul'un tarihi birikimi ve bulunduğu konum itibarıyla dünyanın ender şehirlerinden biri olduğunu aktararak, İstanbul'un hem Türkiye'yi hem de önemli bir "hub" olması itibarıyla bölgeyi domine eden bir şehir olduğunu dile getirdi.

Işın Çelebi, 2002 yılında siyaseti bıraktığı gün bu şirketi eşiyle birlikte kurduklarını belirterek, "Türkiye'ye faydalı olmanın sadece siyasetle değil, düşünce, fikir ve proje üreterek de sağlanacağı kanaatine vardık." diye konuştu.

Konferansa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı.