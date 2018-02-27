Borsa İstanbul’da Gong Peker GYO için çaldı!

Ataköy NEF 22 projesi, Sultan Makamı Konutları, Çamlıca’da yer alan arsa ve Heinsberg (Almanya)‘daki binasından oluşan portföyü ile adından söz ettiren Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı tamamlandı. Peker GYO bugün gerçekleşen gong töreniyle borsada işlem görmeye başladı.



Peker GYO’nun halka arz edilen paylarına yurtiçi bireysel yatırımcılardan 10,2; yurtiçi kurumsal yatırımcılardan 8,57; yurtdışı kurumsal yatırımcılardan ise 2,6 kat talep gelirken; genel talep, toplamda halka arz edilen payların yaklaşık 8 katı olarak gerçekleşti.



Peker GYO’nun 1 TL nominal değerdeki 9.600.000 adet payı, pay başına 5,50 TL fiyat ile halka arz edilirken, söz konusu payların tamamı satıldı. Halka arz sonrasında payların yüzde 45’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 35’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yabancı yatırımcılara satılarak şirketin toplamda yüzde 32’si halka açılmış oldu.



Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum lideri olduğu 19aracı kurum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın talep toplama işlemleri 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti.



“Yeni bir dönem başlıyor”

Halka arz kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin, Türkiye ekonomisine ve Türk gayrimenkul sektörüne duyulan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker şöyle konuştu:



“Halka arzla birlikte artık bizler için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonraki süreçte, ortaklarımızın gücüyle, Türkiye’de ve Avrupa’da büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz. Dünyanın farklı coğrafyalarından her gün proje teklifleri alıyoruz. Bunların arasından, küresel büyüme vizyonumuza katkı sağlayacak projeleri değerlendirip, portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyeye gelmesi için var gücümüzle çalışacağız.”



Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Ergun ise; Bu sene gerçekleşen 6 halka arzda, halka arz tutarının 3 milyar TL, toplam piyasa değerinin ise 12 milyar TL olduğunu belirtti. Bu halka arzlardan pay alan yatırımcı sayısının 56 bin 500 kişiye ulaştığına dikkat çeken Ergun, bu yatırımcıların 15 bininin halka arzlardan ilk defa pay alan yatırımcılardan olduğunu söyledi. Ergun şöyle devam etti: “Bu bağlamda, bir taraftan, halka arzlar ile borsamıza gelen şirketlerin sayısını artırmaya çalışırken diğer taraftan yeni yatırımcıların gelmesini hedefliyoruz.”



Geri alım taahhüdü

Peker GYO ve ortaklar tarafından 1 yıl boyunca pay satmama ve bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdünün geçerli olacağı halka arzda yatırımcılar, paylarını 45gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, hisselerin ilk işlem gününden 45 gün sonra hisse başına 5,61 TL fiyattan geri satma hakkına sahip olacak.







Halka arzla ilgili editöre not:

- Peker GYO halka arzına toplam 1.681 yatırımcıdan 76.334.155 adet pay talebi gelmiş talebin karşılanma oranı yüzde 12,58 olmuştur.

- Yerli 1.621 bireysel yatırımcı 3.360.000 adet pay alırken, talebin karşılanma oranı

%9,79 olarak gerçekleşmiştir.

- Yurtiçi kurumsal yatırımcılarda 51 yatırımcı toplam 4.320.000 pay alırken, talebin %11,67’si karşılanmıştır.

- Yurt dışı kurumsal 9 yatırımcı 1.920.000 pay alırken talebi karşılama oranı %38,41 olmuştur.