Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji Bursa Trabzon bilim
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz

Borsa İstanbul'dan açığa satışa düzenleme

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, yukarı adım kuralının BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıda, Pay Piyasasında BIST...

Borsa İstanbul'dan açığa satışa düzenleme

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, yukarı adım kuralının BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıda, Pay Piyasasında BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı adım kuralının 14 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Buna göre söz konusu tarihten itibaren BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Açıklamada, "Borsa İstanbul olarak piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen piyasa dışı müdahalelere karşı gerekli her türlü tedbiri zamanında ve kararlılıkla alacağımız, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve denetim faaliyetlerini titizlikle icra edeceğimiz hususları kamuoyuna önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Analistler, açığa satış emir iletiminde yapılan düzenlemenin pay piyasalarının üzerindeki ekstra satış baskısını azaltabileceğini, fiyatlama davranışları üzerinde ise genel bir etkisinin olmayacağını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Açığa SatışBorsa İstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5