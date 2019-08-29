Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, “Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF’i oluşturduk.” dedi.
Çetinkaya, “TLREF’e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak. Bu yıl tamamlanmadan TL’nin dövize karşı fiyatlamalarında bir referans merkez olmasını amaçlayan adımlarımız olacak.” açıklamasında bulundu.
Borsa İstanbul’dan referans faizi açıklaması!
Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, “Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF’i oluşturduk.” dedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, “Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF’i oluşturduk.” dedi...
29 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, “Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF’i oluşturduk.” dedi.