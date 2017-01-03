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Borsa İstanbul'dan veri ücretlerinde yüzde 50 indirim

- Eşanlı Düzey 1 verileri yurt içi kullanıcıları için yüzde 50 indirimle 3,6 TL’den 1,8 TL’ye düşürülecek - İndirim, 1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe girecek

Borsa İstanbul'dan veri ücretlerinde yüzde 50 indirim

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, Eşanlı Düzey 1 verilerinin yurt içi kullanıcıları için yüzde 50 indirimle 3,6 TL'den 1,8 TL'ye düşürüldüğünü duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni indirim oranı 1 Nisan 2017'de yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Borsa İstanbul yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Veri Dağıtım Sözleşmesi (VDS) çerçevesinde dağıtımı yapılan Eşanlı Düzey 1 verilerinin 6 TL'lik yurt içi kullanıcı ücretlerinde uygulanan yüzde 40 indirim oranının yüzde 70'e çıkarılması suretiyle, yurt içi kullanıcı ücretinin 3,6 TL’den 1,8 TL’ye düşürülmesine karar verildi.

Düzey 1 verilerinde yapılacak indirimin dışında, Eşanlı Düzey 2 verileri için uygulanmakta olan 48 TL’lik yurt içi kullanıcı ücretinde de indirim yapılarak 2017 sonuna kadar 45 TL olarak uygulanması planlanıyor. Düzey 2 kullanıcı ücreti için planlanan indirimin ilgili çalışmaların tamamlanması ardından devreye alınması planlanıyor.

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