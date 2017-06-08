Borsa İstanbul'un yönetim kurulu değişti

İSTANBUL (AA) - Halk Yatırım Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü oldu.

Borsa İstanbul AŞ’nin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Borsa İstanbul'un İstinye'deki yerleşkesinde yapıldı.

Genel Kurul oylaması sonucu yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü değişti. Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ görevine devam ederken, Genel Kurul'un ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine, Halk Yatırım Genel Müdürü Murat Çetinkaya seçildi.

Genel Kurul’da açılış konuşmasının ardından yıllık faaliyet raporu, 2016 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2016 yıl sonu Bilançosu ve Kâr/Zarar Tablosu okunarak, müzakeresinin ardından onaylandı ve yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ibra edildi.

- C grubu paylarını temsilen Ayışık seçildi

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda, C grubu paylarını temsilen Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Metin Ayışık seçildi.

A Grubu payları temsilen Halk Yatırım Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Çetinkaya ve Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu yeni Yönetim Kurulunda yer alırken, boş kalan bir üyelik için ise aday gösterilmedi.

Mevcut yönetim kurulunda görev yapan Himmet Karadağ, Yunus Arıncı, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Nicola Beattie, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tüzel kişiliği ve Işınsu Kestelli’nin yönetim kurulu üyelikleri ise devam etti.