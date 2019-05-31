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Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak

- Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak

Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek.

Pazartesi günü, 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Arife günü yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası, pazartesi günkü işlemlerinin takası ile birlikte 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalarVİOP
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