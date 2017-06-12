Borsa rekorlara yeni haftada da devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,14 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,09 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 metal eşya, makine oldu.

Haftaya alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde gelmesinin arından banka hisseleri öncülüğünde 99.707,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, 99.700 üzerinde kalıcı olamasa da kapanış rekorunu 99.442,11 puana taşıdı.