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Borsa, seçimlerin ardından haftaya yüzde 3,55 yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından yüzde 3,55 yükselişle 99.255,76 puandan açıldı

Borsa, seçimlerin ardından haftaya yüzde 3,55 yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.255,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 değer kazanarak 99.255,76 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 5,60, holding endeksi de yüzde 1,78 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 12,19 ile madencilik oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 95.852,11 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazandığını anımsatarak, seçim sonuçlarının ardından Türk lirası varlıkların pozitif ayrıştığı kaydetti.

Türk lirası varlıklarındaki pozitif ayrışmanın devam edebileceğini ve oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haziran ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da İfo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.


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BISTPiyasalar
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