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Borsa şirketlerinin piyasa değeri 900 milyar lirayı aştı

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 903 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri 900 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 903 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.790.678.482 1,69 Garanti Bankası 45.864.000.000 1,16 Akbank 40.360.000.000 1,04 Ereğli Demir Çelik 35.945.000.000 2,18 Turkcell 34.276.000.000 2,32 ASELSAN 32.940.000.000 7,41 İş Bankası (C) 31.949.787.000 0,78 Tüpraş 30.801.561.600 3,09 Enka İnşaat 27.278.000.000 1,26 Bim Mağazalar 24.212.100.000 11,54 Sabancı Holding 22.954.544.224 0,90 Türk Telekom 22.400.000.000 4,82 Türk Hava Yolları 22.190.400.000 1,18 Ford Otosan 22.089.784.500 6,07 Yapı ve Kredi Bank. 19.257.437.188 0,66 Vakıflar Bankası 17.425.000.000 0,78 Tofaş Oto. Fab. 16.990.000.000 5,18 Arçelik 14.676.816.613 2,25 Anadolu Efes 14.423.684.207 1,50 Halkbank 13.775.000.000 0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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