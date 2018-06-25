Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 779 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:BIST 100 Ereğli Demir Çelik36.575.000.0002,05 Koç Holding35.274.341.8761,21 Garanti Bankası35.196.000.0000,83 Akbank28.840.000.0000,70 Tüpraş28.497.704.9603,94 İş Bankası (C)26.009.826.6000,58 Turkcell25.806.000.0001,82 Aselsan24.578.400.0004,88 Ford Otosan23.370.606.0007,24 Enka İnşaat23.050.000.0000,92 Bim Mağazalar20.234.940.0006,32 Yapı ve Kredi Bank.19.850.570.5170,63 Türk Hava Yolları18.147.000.0000,90 Sabancı Holding18.037.170.7500,67 Türk Telekom17.500.000.0003,52 Anadolu Efes14.151.315.7861,28 Vakıflar Bankası12.225.000.0000,49 Tofaş Oto. Fab.12.050.000.0004,03 Arçelik10.568.389.1261,57 Şişe Cam9.315.000.0000,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)