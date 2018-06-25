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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 770 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 770 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.910.000.000 2,02 Koç Holding 34.792.521.246 1,19 Garanti Bankası 34.062.000.000 0,80 Tüpraş 28.898.375.680 4,00 Akbank 28.240.000.000 0,69 Turkcell 25.718.000.000 1,81 İş Bankası (C) 25.469.830.200 0,57 Aselsan 24.350.400.000 4,83 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,92 Ford Otosan 22.037.148.000 6,83 Bim Mağazalar 20.265.300.000 6,33 Yapı ve Kredi Bank. 19.428.217.953 0,61 Sabancı Holding 17.975.958.632 0,66 Türk Hava Yolları 17.388.000.000 0,87 Türk Telekom 17.150.000.000 3,45 Anadolu Efes 13.938.157.891 1,26 Vakıflar Bankası 11.900.000.000 0,48 Tofaş Oto. Fab. 11.680.000.000 3,91 Arçelik 10.473.787.178 1,55 Şişe Cam 9.292.500.000 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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