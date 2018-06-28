Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Trabzon bilim Amsterdam Dragos
İhracatı hızlandıracak
İhracatı hızlandıracak
GAP problemini çözeceğiz
GAP problemini çözeceğiz
Yeni girişimciler arıyor
Yeni girişimciler arıyor
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 789 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 789 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.700.000.000 2,00 Koç Holding 35.299.700.856 1,21 Garanti Bankası 35.070.000.000 0,83 Akbank 29.920.000.000 0,73 Turkcell 27.082.000.000 1,91 Tüpraş 26.869.980.160 3,72 Aselsan 26.265.600.000 5,21 İş Bankası (C) 25.739.828.400 0,58 Enka İnşaat 22.550.000.000 0,90 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,68 Ford Otosan 21.089.691.000 6,53 Bim Mağazalar 20.644.800.000 6,45 Türk Hava Yolları 18.850.800.000 0,94 Sabancı Holding 18.037.170.750 0,67 Türk Telekom 17.850.000.000 3,59 Anadolu Efes 13.523.684.207 1,22 Tofaş Oto. Fab. 12.390.000.000 4,15 Vakıflar Bankası 12.300.000.000 0,49 Arçelik 10.318.369.690 1,53 Şişe Cam 9.270.000.000 0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100Borsa şirketlerinin Piyasa DeğeriPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5