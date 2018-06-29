Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 798 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD Koç Holding35.984.393.3301,23 Ereğli Demir Çelik35.945.000.0002,02 Garanti Bankası35.616.000.0000,84 Akbank30.400.000.0000,74 Turkcell27.258.000.0001,92 Tüpraş27.195.525.1203,76 Aselsan26.402.400.0005,24 İş Bankası (C)25.919.827.2000,58 Enka İnşaat22.950.000.0000,92 Ford Otosan21.545.874.0006,68 Yapı ve Kredi Bank.21.202.098.7230,67 Bim Mağazalar20.553.720.0006,42 Türk Hava Yolları18.878.400.0000,94 Sabancı Holding18.139.190.9470,67 Türk Telekom17.990.000.0003,62 Anadolu Efes13.748.684.2071,24 Vakıflar Bankası12.450.000.0000,50 Tofaş Oto. Fab.12.230.000.0004,09 Arçelik10.352.156.1011,54 Şişe Cam9.472.500.0000,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)