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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 798 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 798 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 36.960.000.000 2,07 Koç Holding 36.263.342.115 1,24 Garanti Bankası 35.196.000.000 0,83 Akbank 29.760.000.000 0,72 Aselsan 27.360.000.000 5,43 Tüpraş 27.220.567.040 3,76 Turkcell 26.774.000.000 1,88 İş Bankası (C) 25.559.829.600 0,57 Enka İnşaat 23.600.000.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 23.258.000.000 2,52 Ford Otosan 21.317.782.500 6,61 Yapı ve Kredi Bank. 20.864.216.671 0,66 Bim Mağazalar 20.401.920.000 6,37 Türk Hava Yolları 19.126.800.000 0,95 Sabancı Holding 18.037.170.750 0,67 Türk Telekom 17.395.000.000 3,50 Anadolu Efes 13.677.631.575 1,23 Vakıflar Bankası 12.200.000.000 0,49 Tofaş Oto. Fab. 11.740.000.000 3,93 Arçelik 10.392.699.793 1,54


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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