Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 808 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD Ereğli Demir Çelik37.310.000.0002,09 Garanti Bankası35.784.000.0000,84 Koç Holding35.680.085.5641,22 Akbank30.280.000.0000,74 Aselsan29.731.200.0005,90 Turkcell28.336.000.0001,99 Tüpraş27.020.231.6803,74 İş Bankası (C)25.784.828.1000,58 Enka İnşaat23.550.000.0000,94 İskenderun Demir Çelik23.490.000.0002,54 Bim Mağazalar20.948.400.0006,55 Ford Otosan20.879.145.0006,47 Yapı ve Kredi Bank.20.864.216.6710,66 Türk Telekom19.775.000.0003,98 Türk Hava Yolları19.720.200.0000,98 Sabancı Holding17.812.726.3180,66 Anadolu Efes13.405.263.1541,21 Vakıflar Bankası12.525.000.0000,50 Tofaş Oto. Fab.11.660.000.0003,90 Arçelik10.210.253.1781,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)