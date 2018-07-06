Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 809 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.240.000.000 2,09 Garanti Bankası 36.036.000.000 0,85 Koç Holding 35.680.085.564 1,22 Akbank 30.400.000.000 0,74 Aselsan 30.255.600.000 6,00 Turkcell 28.116.000.000 1,98 Tüpraş 27.020.231.680 3,74 İş Bankası (C) 25.694.828.700 0,57 İskenderun Demir Çelik 23.519.000.000 2,54 Enka İnşaat 23.400.000.000 0,93 Bim Mağazalar 21.039.480.000 6,57 Ford Otosan 20.966.872.500 6,50 Yapı ve Kredi Bank. 20.864.216.671 0,66 Türk Hava Yolları 19.899.600.000 0,99 Türk Telekom 19.530.000.000 3,93 Sabancı Holding 17.853.534.396 0,66 Anadolu Efes 13.298.684.207 1,20 Vakıflar Bankası 12.500.000.000 0,50 Tofaş Oto. Fab. 11.570.000.000 3,87 Arçelik 10.156.194.921 1,51





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)