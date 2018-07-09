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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 820 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 820 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.940.000.000 2,13 Garanti Bankası 36.540.000.000 0,86 Koç Holding 36.314.060.076 1,24 ASELSAN 31.236.000.000 6,20 Akbank 30.840.000.000 0,75 Turkcell 29.062.000.000 2,05 Tüpraş 27.470.986.240 3,80 İş Bankası (C) 26.324.824.500 0,59 İskenderun Demir Çelik 23.635.000.000 2,56 Enka İnşaat 23.200.000.000 0,93 Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,67 Ford Otosan 21.124.782.000 6,55 Bim Mağazalar 20.978.760.000 6,55 Türk Hava Yolları 20.741.400.000 1,03 Türk Telekom 20.195.000.000 4,07 Sabancı Holding 18.200.403.065 0,67 Anadolu Efes 13.310.526.312 1,20 Vakıflar Bankası 12.725.000.000 0,51 Tofaş Oto. Fab. 11.690.000.000 3,91 Arçelik 10.392.699.793 1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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