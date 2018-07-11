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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 748 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 748 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 37.975.000.000 2,13 Koç Holding 32.307.341.157 1,10 Garanti Bankası 29.232.000.000 0,69 ASELSAN 28.887.600.000 5,73 Akbank 26.680.000.000 0,65 Tüpraş 26.544.435.200 3,67 Turkcell 24.816.000.000 1,75 İş Bankası (C) 22.904.847.300 0,51 Enka İnşaat 22.250.000.000 0,89 İskenderun Demir Çelik 22.185.000.000 2,40 Ford Otosan 20.914.236.000 6,48 Bim Mağazalar 20.341.200.000 6,36 Türk Hava Yolları 18.699.000.000 0,93 Yapı ve Kredi Bank. 18.414.571.799 0,58 Türk Telekom 16.345.000.000 3,29 Sabancı Holding 16.098.787.016 0,60 Anadolu Efes 12.694.736.839 1,15 Tofaş Oto. Fab. 11.400.000.000 3,82 Vakıflar Bankası 10.575.000.000 0,42 Şişe Cam 10.035.000.000 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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