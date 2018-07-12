Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 737 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 35.560.000.000 2,00 Koç Holding 31.977.674.411 1,09 ASELSAN 29.662.800.000 5,89 Garanti Bankası 29.358.000.000 0,69 Akbank 26.480.000.000 0,64 Turkcell 24.596.000.000 1,73 Tüpraş 24.578.644.480 3,40 İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,50 Enka İnşaat 22.350.000.000 0,89 İskenderun Demir Çelik 21.257.000.000 2,30 Ford Otosan 20.300.143.500 6,29 Bim Mağazalar 19.749.180.000 6,17 Türk Hava Yolları 19.706.400.000 0,98 Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,59 Türk Telekom 16.485.000.000 3,32 Sabancı Holding 15.996.766.819 0,59 Anadolu Efes 11.711.842.102 1,06 Tofaş Oto. Fab. 10.750.000.000 3,60 Vakıflar Bankası 10.200.000.000 0,41 Şişe Cam 10.125.000.000 1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)