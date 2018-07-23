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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 785 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 785 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDEreğli Demir Çelik39.375.000.0002,21Koç Holding33.524.572.2211,15ASELSAN32.968.800.0006,54Garanti Bankası29.904.000.0000,71Akbank27.400.000.0000,67Tüpraş26.369.141.7603,65Turkcell26.048.000.0001,83İskenderun Demir Çelik23.316.000.0002,52Enka İnşaat23.300.000.0000,93Türk Hava Yolları22.811.400.0001,14İş Bankası (C)22.724.848.5000,51Bim Mağazalar21.646.680.0006,76Ford Otosan21.335.328.0006,61Yapı ve Kredi Bank.18.583.512.8250,59Türk Telekom18.095.000.0003,64Sabancı Holding17.016.968.7850,63Anadolu Efes12.055.263.1551,09Tofaş Oto. Fab.11.100.000.0003,72Şişe Cam10.687.500.0001,05Vakıflar Bankası10.500.000.0000,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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