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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 784 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 784 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.340.000.000 2,21 Koç Holding 33.372.418.338 1,14 ASELSAN 32.832.000.000 6,51 Garanti Bankası 30.030.000.000 0,71 Akbank 27.400.000.000 0,67 Tüpraş 26.143.764.480 3,61 Turkcell 26.136.000.000 1,84 Enka İnşaat 23.300.000.000 0,93 İskenderun Demir Çelik 23.200.000.000 2,51 Türk Hava Yolları 22.852.800.000 1,14 İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,51 Bim Mağazalar 21.904.740.000 6,84 Ford Otosan 21.493.237.500 6,66 Yapı ve Kredi Bank. 18.583.512.825 0,59 Türk Telekom 17.570.000.000 3,54 Sabancı Holding 17.078.180.902 0,63 Anadolu Efes 11.960.526.313 1,08 Tofaş Oto. Fab. 11.070.000.000 3,71 Vakıflar Bankası 10.600.000.000 0,42 Şişe Cam 10.507.500.000 1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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