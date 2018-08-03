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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD Ereğli Demir Çelik41.650.000.0002,34 Koç Holding33.930.315.9091,16 Aselsan30.438.000.0006,04 Garanti Bankası29.022.000.0000,66 Turkcell27.500.000.0001,85 Akbank27.360.000.0000,65 Tüpraş27.020.231.6803,74 Türk Hava Yolları24.025.800.0001,20 İskenderun Demir Çelik24.012.000.0002,60 Enka İnşaat23.750.000.0000,95 İş Bankası (C)22.499.850.0000,50 Bim Mağazalar21.236.820.0006,64 Ford Otosan20.686.144.5005,74 Yapı ve Kredi Bank.17.147.514.1070,45 Sabancı Holding16.119.191.0550,60 Türk Telekom16.030.000.0003,93 Anadolu Efes12.197.368.4181,10 Şişe Cam11.362.500.0001,04 Tofaş Oto. Fab.10.790.000.0003,35 Vakıflar Bankası10.050.000.0000,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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