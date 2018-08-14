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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 39.340.000.000 2,21 Koç Holding 36.567.649.881 1,25 Tüpraş 31.302.400.000 3,94 ASELSAN 30.096.000.000 5,97 Turkcell 26.532.000.000 1,78 Garanti Bankası 25.788.000.000 0,58 Akbank 25.520.000.000 0,61 Enka İnşaat 24.600.000.000 0,89 Türk Hava Yolları 23.722.200.000 0,95 İskenderun Demir Çelik 22.446.000.000 1,89 Ford Otosan 20.686.144.500 5,74 Bim Mağazalar 20.659.980.000 6,46 İş Bankası (C) 18.269.878.200 0,41 Sabancı Holding 15.282.625.443 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 14.697.869.234 0,39 Türk Telekom 14.105.000.000 3,46 Anadolu Efes 13.381.578.944 1,15 Şişe Cam 12.892.500.000 1,18 Tofaş Oto. Fab. 10.590.000.000 3,29 TAV Havalimanları 9.837.656.250 2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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