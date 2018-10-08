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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 794 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.701.163.703 1,32 Ereğli Demir Çelik 38.605.000.000 1,74 Tüpraş 34.733.143.040 4,37 ASELSAN 30.620.400.000 3,57 Garanti Bankası 30.240.000.000 0,68 Akbank 25.640.000.000 0,61 Enka İnşaat 24.750.000.000 0,89 Türk Hava Yolları 24.605.400.000 0,99 İskenderun Demir Çelik 24.418.000.000 2,06 Bim Mağazalar 24.318.360.000 8,77 Ford Otosan 23.967.153.000 6,66 Turkcell 23.650.000.000 1,59 İş Bankası (C) 18.899.874.000 0,42 Sabancı Holding 14.813.332.539 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.444.457.696 0,38 Türk Telekom 12.460.000.000 3,06 Şişe Cam 12.285.000.000 1,12 Tofaş Oto. Fab. 11.290.000.000 3,51 Anadolu Efes 11.072.368.418 0,95 TAV Havalimanları 10.709.531.250 2,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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