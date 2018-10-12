Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD Koç Holding41.969.112.7281,36 Ereğli Demir Çelik37.240.000.0001,68 Tüpraş34.057.011.2004,28 Garanti Bankası30.240.000.0000,68 Aselsan29.982.000.0003,50 Akbank26.240.000.0000,63 Enka İnşaat24.500.000.0000,89 Bim Mağazalar24.136.200.0008,70 İskenderun Demir Çelik23.867.000.0002,01 Turkcell23.320.000.0001,56 Türk Hava Yolları23.184.000.0000,93 Ford Otosan23.072.332.5006,41 İş Bankası (C)18.269.878.2000,41 Sabancı Holding15.282.625.4430,55 Yapı ve Kredi Bank.14.022.105.1310,37 Türk Telekom12.145.000.0002,98 Şişe Cam11.812.500.0001,08 Anadolu Efes11.255.921.0500,97 Tofaş Oto. Fab.10.930.000.0003,40 TAV Havalimanları10.062.890.6252,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)