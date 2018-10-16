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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 810 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 810 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 41.842.317.825 1,36 Ereğli Demir Çelik 38.430.000.000 1,73 Tüpraş 34.783.226.880 4,38 Garanti Bankası 32.592.000.000 0,74 Aselsan 32.079.600.000 3,74 Akbank 28.160.000.000 0,67 Enka İnşaat 24.950.000.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 24.940.000.000 2,10 Türk Hava Yolları 24.453.600.000 0,98 Turkcell 24.376.000.000 1,64 Bim Mağazalar 24.029.940.000 8,66 Ford Otosan 22.581.058.500 6,27 İş Bankası (C) 19.484.870.100 0,43 Sabancı Holding 15.772.322.387 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 15.120.221.798 0,40 Türk Telekom 12.915.000.000 3,17 Şişe Cam 12.352.500.000 1,13 Anadolu Efes 11.628.947.365 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.980.000.000 3,41 TAV Havalimanları 10.106.484.375 2,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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