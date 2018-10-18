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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 808 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.019.830.689 1,37 Ereğli Demir Çelik 36.960.000.000 1,66 Tüpraş 35.634.652.160 4,48 Garanti Bankası 32.676.000.000 0,74 ASELSAN 31.578.000.000 3,68 Akbank 29.080.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 24.969.000.000 2,10 Enka İnşaat 24.650.000.000 0,89 Bim Mağazalar 24.227.280.000 8,74 Turkcell 24.024.000.000 1,61 Türk Hava Yolları 23.101.200.000 0,93 Ford Otosan 22.616.149.500 6,28 İş Bankası (C) 19.574.869.500 0,43 Sabancı Holding 16.037.574.898 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 15.204.692.311 0,40 Türk Telekom 12.740.000.000 3,13 Şişe Cam 12.465.000.000 1,14 Anadolu Efes 11.634.868.418 1,00 Tofaş Oto. Fab. 10.800.000.000 3,36 TAV Havalimanları 10.397.109.375 2,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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