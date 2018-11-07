Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa tuyo dünya canovate
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 785 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 785 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.255.701.814 1,28 Garanti Bankası 34.230.000.000 0,74 Tüpraş 34.057.011.200 4,28 Ereğli Demir Çelik 32.410.000.000 1,07 ASELSAN 31.395.600.000 3,35 Akbank 29.880.000.000 0,69 Turkcell 26.312.000.000 1,78 Bim Mağazalar 23.969.220.000 8,64 Enka İnşaat 23.100.000.000 0,84 Türk Hava Yolları 21.265.800.000 0,85 Ford Otosan 20.791.417.500 6,08 İskenderun Demir Çelik 20.184.000.000 1,21 İş Bankası (C) 19.259.871.600 0,43 Sabancı Holding 15.568.281.994 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.782.339.747 0,37 Türk Telekom 13.020.000.000 2,36 Anadolu Efes 11.782.894.734 0,85 Şişe Cam 11.610.000.000 0,88 Arçelik 11.081.942.562 1,24 Tofaş Oto. Fab. 9.995.000.000 3,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1