İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 792 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 792 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa...
30 Kasım 2018 Cuma 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 792 milyar lira oldu.