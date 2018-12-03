Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 38.545.650.360 1,19 Garanti Bankası 34.356.000.000 0,74 Tüpraş 31.803.238.400 4,28 Akbank 30.280.000.000 0,70 ASELSAN 30.004.800.000 3,20 Ereğli Demir Çelik 28.455.000.000 0,94 Turkcell 28.138.000.000 1,90 Bim Mağazalar 24.940.740.000 7,87 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.494.000.000 0,61 İş Bankası (C) 19.079.872.800 0,41 Ford Otosan 18.457.866.000 5,40 İskenderun Demir Çelik 18.241.000.000 1,10 Sabancı Holding 16.568.079.920 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,35 Türk Telekom 14.105.000.000 2,55 Anadolu Efes 12.256.578.944 0,89 Şişe Cam 11.227.500.000 0,85 Arçelik 10.473.787.178 1,17 Vakıflar Bankası 10.075.000.000 0,38





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)