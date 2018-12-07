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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 803 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 803 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 38.444.214.438 1,19 Garanti Bankası 33.054.000.000 0,71 Tüpraş 31.577.861.120 4,25 Aselsan 30.210.000.000 3,22 Turkcell 27.324.000.000 1,85 Ereğli Demir Çelik 27.300.000.000 0,90 Akbank 27.000.000.000 0,63 Bim Mağazalar 25.532.760.000 8,06 Enka İnşaat 22.800.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.770.000.000 0,62 İş Bankası (C) 18.359.877.600 0,39 Ford Otosan 18.001.683.000 5,26 İskenderun Demir Çelik 17.516.000.000 1,05 Sabancı Holding 15.201.009.286 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.937.634.619 0,35 Türk Telekom 13.440.000.000 2,43 Anadolu Efes 12.410.526.312 0,90 Şişe Cam 12.105.000.000 0,92 Arçelik 10.527.845.434 1,17 Vakıflar Bankası 9.700.000.000 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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