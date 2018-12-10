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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 793 milyar lira oldu

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 793 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 37.176.265.413 1,15 Garanti Bankası 32.928.000.000 0,71 Tüpraş 31.202.232.320 4,20 Aselsan 29.640.000.000 3,16 Akbank 27.000.000.000 0,63 Turkcell 26.840.000.000 1,81 Ereğli Demir Çelik 26.005.000.000 0,86 Bim Mağazalar 25.730.100.000 8,12 Enka İnşaat 22.950.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 22.218.000.000 0,61 İş Bankası (C) 18.314.877.900 0,39 Ford Otosan 17.738.500.500 5,19 İskenderun Demir Çelik 16.965.000.000 1,02 Sabancı Holding 15.282.625.443 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.853.164.106 0,34 Türk Telekom 13.685.000.000 2,48 Anadolu Efes 12.197.368.418 0,88 Şişe Cam 11.835.000.000 0,90 Arçelik 10.271.068.716 1,15 Vakıflar Bankası 9.775.000.000 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
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