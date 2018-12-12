banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon ihracat
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri...

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 35.502.572.700 1,10 Garanti Bankası 32.886.000.000 0,71 Tüpraş 30.275.681.280 4,07 Aselsan 29.571.600.000 3,15 Turkcell 27.698.000.000 1,87 Akbank 26.640.000.000 0,62 Ereğli Demir Çelik 26.425.000.000 0,87 Bim Mağazalar 26.352.480.000 8,32 Enka İnşaat 22.500.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 22.080.000.000 0,60 İş Bankası (C) 18.404.877.300 0,40 İskenderun Demir Çelik 17.168.000.000 1,03 Ford Otosan 17.005.098.600 4,97 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,53 Türk Telekom 13.965.000.000 2,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,34 Anadolu Efes 12.256.578.944 0,89 Şişe Cam 12.082.500.000 0,92 Arçelik 10.412.971.639 1,16 Vakıflar Bankası 10.050.000.000 0,38


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin Piyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1